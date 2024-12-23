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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yatay: Gözler Ukrayna'da

Avrupa doğal gaz fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki boru hattı transit anlaşmasının sona ermesine bir haftadan az bir süre kala megavat/saat başına 44 euro civarında dalgalanıyor.

Haber Merkezi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yatay: Gözler Ukrayna'da
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Tüccarlar, siyasi liderlerin bir dizi orta Avrupa ülkesinde hala en uygun fiyatlı seçenek olarak tercih edilen akışların geleceğine ilişkin açıklamalarını beklerken fiyatlar dalgalı seyretti.

Ukrayna geçen hafta Rus gazının transit geçişiyle sonuçlanacak alternatifleri kabul etmeyeceğini söyledi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazar günü Kremlin'de anlaşmanın yaklaşan sonunu görüştü. Fico, Putin'in Rusya'nın Ukrayna üzerinden Batı'ya gaz sevkiyatına devam etmeye hazır olduğunu teyit ettiğini, ancak Kiev'in tutumu göz önüne alındığında bunun 1 Ocak'tan sonra "pratikte imkansız" olacağını söyledi.

Şu anda Avrupa'nın gaz ihtiyacının sadece bir kısmını karşılıyor olsa da, Ukrayna güzergahının aniden durması önümüzdeki ay fiyat artışlarına yol açabilir.

Avrupa genelinde depolama seviyeleri geçen yıla kıyasla daha düşük seviyelerde olup, bu durum önümüzdeki yaz stokların yeniden doldurulmasını daha da zorlaştıracaktır. AB'de doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 75,93 seviyesinde.

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