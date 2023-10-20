Avrupa'da doğal gaz fiyatları yeniden yükselişte

Hollanda TTF'de Kasım teslimi gaz fiyatı bugün 52,29 euro seviyesine kadar yükseldi. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan bu yana doğal gaz fiyatı yaklaşık %35 artış gösterdi.

İsrail-Hamas çatışması şu ana kadar Mısır'a tedarik sağlayan önemli bir sahanın kapatılmasına yol açarak Kuzey Afrika ülkesinden sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı konusunda soru işaretleri yarattı. Mısır'ın Avrupa'nın gaz tedarikindeki payı önemli değil ancak daha geniş çaplı bir çatışma ve İran'ın olası müdahalesi Hürmüz Boğazı'ndan geçen Katarlı LNG gemileri için güvenlik risklerini de arttırabilir.

Energy Aspects Ltd. bu hafta yaptığı açıklamada, "Avrupa ve küresel dengeler açısından en büyük risk, Hamas-İsrail çatışmasının İran'ı da içine alacak şekilde tırmanması ve Hürmüz Boğazı'nın kullanımı konusunda gerginlik yaratmasıdır" dedi.

Rystad Energy tarafından yayınlanan bir notta, "İsrail ile Filistinli militan grup Hamas arasında devam eden çatışma, bölgesel doğal gaz piyasası için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve kış yaklaşırken Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gaz arzı üzerinde zincirleme etkileri olabilir" denildi.

Kasım teslimi doğal gaz fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,35 artışya megavat/saat başına 51,18 euro seviyesinde.