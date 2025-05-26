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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi

Avrupa doğal gaz fiyatları, Norveç'in dev Troll sahasında planlanmamış kapasite kesintilerinin açıklanması ve bölgenin en büyük tedarikçisinden gelen akışları daha da azaltmasının ardından yükseldi.

Haber Merkezi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi
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Gösterge vadeli işlemlerde fiyat %2,2'ye kadar yükseldi ve art arda dört haftalık kazançlarını genişletti.

Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan Hollanda TTF'de gelecek ay vadeli kontratları, Amsterdam'da %1,2 artışla megavat/saat başına 36,90 euroya yükseldi.

Tüccarlar, Norveç'teki kapsamlı bakım sezonu ve rekabet ettiği diğer gaz tüketen bölgelerde artan talep riskleri nedeniyle son zamanlarda yakıt arzının mevcudiyeti konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

Avrupa, geçen kış normalden daha fazla tükenen geniş yeraltı depolama alanlarını yeniden doldurmak için baskı altında ve beklenmedik kesintiler veya talep artışları daha fazla akış çekme çabalarını zorlaştırıyor.

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