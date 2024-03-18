Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselmeyi sürdürüyor

Son dört işlem gününde yükselen doğal gaz fiyatı, bu sabah Hollanda TTF'de %6,2'ye varan bir artış gösterdi. Doğal gaz fiyatı yılbaşından bu yana %30'a varan düşüş yaşamıştı.

Malezya'dan ABD'ye bir çok küresel gaz sıvılaştırma tesisinde yaşanan kesintiler piyasaları tedirgin ederek doğal gaz fiyatlarını yükseltti. Bunun yanı sıra,. önümüzdeki hafta kuzey Avrupa'nın bazı bölgelerinde normalden çok daha düşük sıcaklıkların görülmesi beklentisi de fiyatları yukarı çekti.

Bu arada, Teksas'taki Freeport LNG ihracat tesisine akışlar, operatörün bazı çalışmaların Nisan ayına kadar süreceğini söylemesi nedeniyle azalmaya devam ediyor.

Saxo Bank A/S'nin emtia stratejisi müdürü Ole Sloth Hansen, "jeopolitik sıcaklığı" artıran Rus rafinerilerine yönelik Ukrayna saldırılarının ardından petrol kontratlarındaki artışların gaz kazançlarını takip ettiğini söyledi.

Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatı yüzde 5,7 artışla 28,57 euro/MWh seviyesinde.