Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında 3 yılın en büyük artışı
Avrupa’da doğal gaz fiyatları, kısa pozisyonların kapatılması ve olağan dışı soğuk hava koşullarının etkisiyle bu haftaki yükselişini yüzde 25’in üzerine taşıdı. Bu artış, son iki yılı aşkın sürenin en sert haftalık yükselişi olarak kayda geçti.
Gösterge vadeli kontratlar, aylardır süren dar banttaki sakin seyrini kırarak Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyelere çıktı.
Avrupa Birliği'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı dün itibariyle yüzde 51,87'ye geriledi.
Almanya'da doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 44,03'e, Fransa'da yüzde 44,54'e, İtalya'da yüzde 66,39'a ve Hollanda'da yüzde 38,19'a indi.
Avrupa’nın referans göstergesi olan Hollanda TTF ön ay doğal gaz vadeli kontratı, yüzde 7,7 artışla megavat-saat başına 35,71 eurodan işlem gördü. Haftalık artışın Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.