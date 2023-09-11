Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında artış sürüyor

Hollanda TTF'de gelecek ay teslimli doğal gaz fiyatı bu sabah 36,30 euro seviyesini gördü. Chevron Corp. Gorgon ve Wheatstone sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinde sendikalarla yaşadığı anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olması için bir çalışma düzenleyicisine başvurdu. Buradan da sonuç alınamaz ise sendikalar 14 Eylül'den itibaren üretim ve ihracatın tamamen duracağı greve başlayacaklar.

Buna ek olarak, Norveç boru hattı gaz ihracatı, dev Troll sahasındaki en büyük çalışmaların Salı gününe kadar uzatılmasıyla birlikte, kilit tesislerdeki bakım nedeniyle kısıtlanmaya devam ediyor.

Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan Hollanda TTF'de gelecek ay teslimli gaz fiyatı şu sıralarda yüzde 4,96 artarak megavat/saat başına 36,21 eurdan işlem görüyor.