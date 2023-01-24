Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında düşüş hızlandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin doğal gaz talebini düşürmesine bağlı olarak, Avrupa'nın gaz stoklarının yüksek doluluk oranını devam ettirmeleri fiyatları aşağı çekiyor.

Hollanda TTF'de Şubat teslimi gaz fiyatı yüzde 11,81 düşüşle 48 Euro/MWh ve Mart teslimi gaz fiyatı yüzde 12,56 kayıpla 59,55 Euro/MWh'tan işlem görüyor.

Avrupa'nın bu kışı yüksek bir stok oranı ile tamamlamasının gelecek yıl için stok oluşturmayı kolaylaştıracağı ve Avrupa'nın pazarlık gücünü yükselteceği değerlendirmelere düşüşte etkili.

21 Ocak itibariyle AB'nin toplam doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 78,35, Almanya'nın depolarında doluluk oranı yüzde 86,53, Fransa'da yüzde 73,63 ve İtalya'da yüzde 76,45.