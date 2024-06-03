Avrupa'da doğalgaz fiyatları artış gösterdi

Avrupa’da doğalgaz fiyatları, Norveç'ten gelen akışın azalmasının ardından bu yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bu durum da tek bir büyük tedarikçiye çok fazla güvenilmemesi gerekildiğinin altını çizdi.

Benchmark Hollanda gaz vadeli işlemleri Pazartesi günü yüzde 13'ten fazla artış göstererek bu yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. Öte yandan Norveç'in devasa Nyhamna gaz işleme tesisindeki plansız kesintinin ne kadar süreceği belli değil.

Bloomberght'nin haberine göre kesintiler, Ukrayna'nın işgali sonrasında Rusya'nın boru hattı teslimatlarının çoğunun durdurulmasının ardından Norveç'in Avrupa'ya tedarik sağlamada oynadığı önemli rolü gösteriyor.

InCommodities A/S'nin CEO'su Jesper Johanson verdiği bir röportajda, "Biz Avrupalılar olarak enerji tedarikimiz için dünyanın geri kalanına bağımlıyız ve bu hassas bir durum" derken, Gassco AS'nin Sistem Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alfred Skar Hansen ise, Equinor ASA'nın şu anda sorunun kaynağını araştırdığını söyledi. Sorunun, Kuzey Denizi'ndeki Sleipner doğal gaz sahasındaki Easington ve Nyhamna'ya bağlanan boru hattının bir bölümünde olabileceğini belirten Skar Hansen, "Onarımın ne kadar süreceği henüz tam olarak belli değil" ifadelerini kullandı.