Avrupa'da doğalgaz fiyatları tedarik endişeleriyle yükseliyor

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Avrupa doğalgaz fiyatları, ABD ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmaların, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kısa vadede yeniden başlaması yönündeki umutları zayıflatmasıyla üst üste üçüncü günde de yükseldi.

Referans vadeli işlem sözleşmeleri bugün yüzde 4,3’e varan artış kaydettikten sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fiyatlar hâlâ Ocak 2023’ten bu yana görülen en yüksek gün içi seviyenin yakınında seyrediyor. Ekim vadeli kontratı bu hafta yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

ABD, İran’a yönelik hava saldırılarını ikinci gününe taşıdı ve ABD Başkanı Donald Trump çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma olasılığını dışladı.

Morningstar kıdemli analisti Tancrede Fulop, “2022’deki gibi bir enerji krizi beklemiyoruz, ancak Avrupa yapısal olarak başka bir gaz şokuna karşı savunmasız durumda” dedi. Fulop, Avrupa’daki gaz dengesinin gelecek yıl da sıkışık kalacağını ve yeni küresel LNG arzının devreye gireceği 2028’den önce fiyatların anlamlı bir şekilde normalleşmesinin olası olmadığını öngörüyor.

Avrupa'nın gaz stokları tarihi düşük seviyede

Süren aksaklıklar, kış öncesinde gaz stoklarını yeniden doldurmaya yönelik Avrupa’nın çabalarını tehdit ediyor. Stoklar şu anda sadece yüzde 65 oranında dolu durumda ve bu, 2009’a kadar uzanan kayıtlarda görülen en düşük mevsimsel seviye.

BMI raporunda, “Kış öncesi stokları yeniden doldurma ihtiyacı, Avrupa’daki ithalat talebini güçlendirecek ve daha fazla yükün doğudan batıya kaymasına neden olabilir” dedi ve bunun aynı zamanda Asya referans fiyatı üzerindeki yukarı yönlü baskıyı da sürdüreceğini kaydetti.

Avrupa’nın gaz referans fiyatı olan Hollanda’nın en yakın vade vadeli işlemleri, Amsterdam’da saat 08:30’da megavat-saat başına yüzde 1,7 artışla 73,42 euroya yükseldi.