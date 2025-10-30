Avrupa'da ekonomi büyüdü, güven arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verileri ve eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik değişmezken, ekonomide büyüme görüldü.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

Ekonomik güven endeksi yükseldi

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 1 puan yükselişle 96,7 puan oldu. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,2 puan artarak 96,8 puana çıktı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 95,7 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin, beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

Endeksteki yükseliş, sanayi, perakende ve inşaat sektörleri ile tüketicilerin güven artışından kaynaklandı.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, ekimde eksi 14,9'dan eksi 14,2'ye çıktı. AB'de de endeks eylülde eksi 14,3'ten eksi 13,5 seviyesine yükseldi.

Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde iyileşme oldu.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı eylülde değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de ağustos ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylülde aynı seviyede belirlendi.

Euro Bölgesi'nde de ağustosta yüzde 6,3 olan işsizlik oranı eylülde değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Eylülde işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,5, Finlandiya'da yüzde 9,8, İsveç'te yüzde 8,7 ve Yunanistan'da yüzde 8,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı, eylülde 13 milyon 246 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 3 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Eylül ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 866 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 282 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,4 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya’da yüzde 0,2, İrlanda ve Finlandiya’da yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Macaristan’da sabit kalan GSYH, Fransa’da yüzde 0,5, İspanya’da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Finlandiya’da yüzde 0,9 gerilerken Almanya’da yüzde 0,3, İtalya’da yüzde 0,4, Fransa’da yüzde 0,9 ve İspanya’da yüzde 2,8 yükseldi.