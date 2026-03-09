Avrupa’da ekonomik alarm: Almanya üretimde daraldı, Fransa ve İtalya bütçe hedeflerini değiştirdi

Avrupa ekonomisi yeni bir kırılganlık dönemine giriyor. Almanya’da sanayi üretimi Ocak 2026’da bir önceki aya göre %0,5 daraldı. Bu düşüş, kıtanın en güçlü ekonomisinin ivme kaybettiğini gösterirken, ECB'nin faiz politikasını yeniden masaya yatırmasına neden oldu. Enerji maliyetlerindeki artış, küresel talepteki zayıflama ve ihracat siparişlerindeki gerileme, üretim sektörünü baskı altına alarak sanayi üretiminde beklenmedik bir kayba yol açtı.

Faiz politikası ve büyüme arasında zor denge

ECB’nin fiyat istikrarını koruma hedefi ile büyümeyi destekleme ihtiyacı arasındaki denge arayışı, piyasalarda belirsizliği artırıyor. Sanayi üretimindeki daralma, sıkı para politikasının sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratırken, ekonomistler faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini öne sürüyor. Bu gelişme, Avrupa’nın ekonomik yönünü belirleyecek kritik tartışmalardan biri haline geldi.

Mali disiplin tartışmaları yeniden alevleniyor

Fransa ve İtalya cephesinde ise mali dengeler yeniden hesaplanıyor. Fransa, kamu harcamalarındaki artış ve düşük büyüme beklentileri nedeniyle bütçe açığının daha yüksek gerçekleşeceğini açıkladı. İtalya ise borç yükünün sürdürülebilirliği için yeni hesaplamalar yaparak bütçe hedeflerini revize etti. Bu iki ülkenin attığı adımlar, Avrupa Birliği Komisyonu’nun mali disiplin uyarılarını yeniden gündeme taşıdı.

Euro üzerinde baskı ve borçlanma riski

Komisyon yetkilileri, üye ülkelerin Maastricht kriterlerine uyum göstermesi gerektiğini vurgularken, bütçe açığının kontrolsüz biçimde yükselmesinin euro üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Fransa ve İtalya gibi büyük ekonomilerin mali hedeflerini gevşetmesi, Avrupa genelinde borçlanma maliyetlerini artırma riski taşıyor.

Avrupa’nın ekonomik geleceği üzerinde belirsizlik

Almanya’nın üretim daralması ile Fransa ve İtalya’nın bütçe revizyonları birleşerek Avrupa’nın ekonomik geleceğine dair yeni soruları gündeme getiriyor. Önümüzdeki dönemde ECB’nin faiz kararları, mali disiplin tartışmaları ve küresel ekonomik koşullar, kıtanın yönünü belirleyecek en kritik başlıklar olacak.

Bu tablo, Avrupa’nın hem üretim hem de mali politika alanında eşzamanlı baskılarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Sanayi üretimindeki daralma ve bütçe açığı revizyonları, kıtanın ekonomik istikrarını koruma mücadelesinde yeni bir döneme işaret ediyor.