Avrupa’da enflasyon beklentileri düştü

ECB Tüketici Beklenti Anketi ağustos ayı verileri yayımlandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Anketi, önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerinin düştüğüne işaret etti

Anket sonucuna göre, Önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyona ilişkin medyan beklentiler, daha önce yüzde 2,8 olan seviyeden yüzde 2,7'ye geriledi ve Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kaldı.

Üç yıl sonraki enflasyona ilişkin medyan beklentiler ağustos ayına göre 0,1 puan düşerek yüzde 2,3'e geriledi ve Haziran seviyelerine geri döndü. Önümüzdeki 12 ay boyunca enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesinde değişmeden kaldı.

Tüketici nominal gelir büyüme beklentileri haziran ayındaki yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseldi. Gelir beklentilerindeki artış esas olarak en düşük iki beşte birlik tarafından yönlendirildi. Önceki 12 ayda nominal harcama büyümesi algıları temmuz ayındaki yüzde 5,4 ve haziran ayındaki yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye düştü.

Önümüzdeki 12 ay için ekonomik büyüme beklentileri temmuz ayındaki yüzde eksi 1’e kıyasla daha az negatif hale gelerek yüzde eksi 0,9'da kaldı. Bu arada, önümüzdeki 12 ay için işsizlik oranı beklentileri temmuz ayındaki yüzde 10,6'dan yüzde 10,4'e düştü ve bu serinin başlangıcından bu yana en düşük seviyesi oldu.