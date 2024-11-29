Avrupa’da enflasyon beklentileri yükseldi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık Tüketici Beklenti Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'nde önümüzdeki yıla ilişkin enflasyon beklentileri Ekim ayında hafif bir artış gösterirken, üç yıl sonrası için sabit kaldı.

Fiyat artışını yüzde 2 olarak hedefleyen ECB'nin 11 Euro Bölgesi ülkesinde yaklaşık 19,000 yetişkinle yaptığı ankete göre, önümüzdeki 12 ay için medyan enflasyon beklentisi yüzde 2.4'ten yüzde 2.5'e yükselirken, üç yıl sonrası için beklentiler değişmeyerek yüzde 2.1'de kaldı.

Tüketici beklentileri, genel fiyat artışındaki yavaşlamaya paralel olarak yıllardır istikrarlı bir şekilde düşüyor ve tüketicilerin ECB'nin kaçak enflasyona karşı zaferin yakın olduğu söylemine büyük ölçüde inandığını gösteriyor.

Ancak ECB, tüketicilerin büyüme konusunda daha kötümser hale geldiğini ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerin Eylül ayındaki yüzde -0,9'dan yüzde -1,1'e düştüğünü ekledi.

Anket, bu artan kötümserliğe paralel olarak nominal gelir artışı beklentilerinin de yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e gerilediğini gösterdi.