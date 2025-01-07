Avrupa’da enflasyon beklentileri yükseldi

Gelecek 12 ay için ekonomik büyüme beklentileri daha olumsuz hale gelirken, 12 ay sonra beklenen işsizlik oranı arttı; gelecek 12 ay için konut fiyatlarındaki artış beklentileri hafifçe artarken, 12 ay sonraki mortgage faiz oranları beklentileri değişmedi.

Önceki 12 ay için algılanan medyan enflasyon oranı ekim ayındaki yüzde 3,2'den kasım ayında yüzde 3,4'e yükseldi. Önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin medyan enflasyon beklentisi üst üste ikinci ay artış göstererek yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya yükseldi. Üç yıl sonrasına ilişkin medyan enflasyon beklentileri de ekim ayındaki yüzde 2,1 seviyesinden kasım ayında yüzde 2,4'e (en son Temmuz 2024'te kaydedilen seviye) yükseldi. Böylece bir ve üç yıllık ufuklarda enflasyon beklentileri geçmiş enflasyon oranı algısının altında kaldı.

Gelecek 12 aydaki enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik değişmeyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesinde kaldı. Enflasyon algıları ve beklentilerinin genel gelişimi gelir grupları arasında nispeten birbirine yakın seyrederken, düşük gelirli kesimler için beklentiler yüksek gelirli kesimlerin biraz üzerinde kaldı. Daha genç katılımcılar (18-34 yaş arası), önceki yıllara kıyasla daha az olsa da daha yaşlı katılımcılara (35-54 ve 55-70 yaş arası) kıyasla daha düşük enflasyon algısı ve beklentisi bildirmeye devam ettiler.

Önümüzdeki 12 ay için ekonomik büyüme beklentileri ekim ayındaki yüzde -1,1'den kasım ayında yüzde -1,3'e yükselerek daha olumsuz hale geldi.

İşsizlik oranının 12 ay sonrasına ilişkin beklentiler ekim ayındaki yüzde 10,4 seviyesinden yüzde 10,6'ya yükselerek eylül ayındaki seviyesine geri döndü. Tüketiciler, gelecekteki işsizlik oranının mevcut işsizlik oranından (yüzde 10,1) sadece biraz daha yüksek olmasını beklemeye devam ederek, genel olarak istikrarlı bir işgücü piyasasına işaret etti.