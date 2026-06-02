Avrupa'da enflasyon beklentiye paralel, çekirdek veri sürpriz yaptı

Euro Bölgesi'nde mayıs ayı enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyon beklentilerin üzerinde geldi.

Öncü verilere göre yıllık TÜFE mayıs ayında yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Veri piyasa beklentisiyle uyumlu gelirken, nisan ayındaki yüzde 3,0 seviyesinin üzerine çıktı.

Enerji ve gıda gibi oynak kalemleri dışlayan çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,5'e yükseldi. Bu oran yüzde 2,4'lük piyasa beklentisinin ve önceki ayki yüzde 2,2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,1 artarken, bu veri de beklentilerle uyumlu geldi. Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 1,0 olarak kaydedilmişti.