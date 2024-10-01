Avrupa'da enflasyon 3,5 yıl sonra MB hedefinin altına indi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,8'e indi. TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.

Euro kullanan 20 ülkede (Euro Bölgesi) enflasyon eylül ayında yüzde 1,8'e gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin yaklaşık 3,5 yıl sonra ilk kez altında kaldı.

Enflasyon ECB'nin yüzde 2'lik hedefine en son Haziran 2021'de yüzde 1,9 olarak ulaşmıştı.

Piyasa beklentileri de eylülde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8 olması yönündeydi. Açıklanan enflasyon verileri piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6 geriledi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon eylülde yıllık yüzde 2,7, aylık 0,1 seviyesinde ölçüldü.

Ülkelerde enflasyon kaç oldu?

AB uyumlu verilere göre, enflasyon eylülde Belçika'da yüzde 4,5, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 3,2, Yunanistan ve Hırvatistan'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 1,8, İspanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,5, İtalya'da yüzde 0,8 oldu.

ECB’den beklentiler nasıl?

Ekonomistler bankanın 17 Ekim'deki toplantısında faiz indirimi olasılığını değerlendirmeye başladı. Birkaç hafta önce beklentiler, merkez bankasının tüketiciler ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini tekrar düşürmeden önce aralık ayına kadar bekleyeceği yönündeydi.

Düşen enerji maliyetleri enflasyondaki düşüşe en büyük katkıyı yapan unsur olmaya devam ederken, enerji dışı sanayi malları fiyatları da bir önceki yıla kıyasla sadece yüzde 0,4 artarak genel rakamı aşağı çekti.