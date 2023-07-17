Avrupa'da faiz %4’te zirve yapacak

Enflasyonun inatçı olduğunun kanıtlanmasıyla birlikte, ekonomistlerin daha şahin hale geldiklerini ortaya koyan bir ankete göre, ECB'nin faiz oranı Eylül'de yüzde 4 seviyesinde tepe yapacak.

Bu durum, ECB'nin zaten önceden bildirdiği gibi biri 27 Temmuz'da olmak üzere 2 adet 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağı anlamına gelir.

Bloomberg tarafından yapılan ankete katılan analistler daha önce mevduat faizinin en fazla %3.75'te tepe yapacağını tahmin etmişlerdi.

Beklentilerin değişmesinin arkasında ise enflasyon görünümünün kötüleşmesi yatıyor. Euro bölgesinde fiyat artışları önümüzdeki aylarda ılımlı bir seyir izleyecek, ancak daha önce beklenenden daha yavaş bir şekilde gerçekleşecek. Dahası, 2025 yılındaki enflasyon tahmini şu anda %2.1 olarak görülüyor; bu, önceki %2'lik tahminin üzerinde bir artışı temsil ediyor