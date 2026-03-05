Avrupa’da faiz indirimi baskısı artıyor

ECB’nin politika faizi hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Enerji şokunun yarattığı maliyet baskısı, şirketlerin yatırım iştahını azaltırken hanehalkı harcamalarını sınırlıyor. Bu tablo, fiyat istikrarı hedefi ile büyümeyi destekleme ihtiyacı arasında bankayı sıkıştırıyor.

Enerji krizi kamu maliyesini zorluyor

Euro Bölgesi hükümetleri enerji sübvansiyonlarıyla daralmayı hafifletmeye çalışıyor. Ancak bu önlemler kamu maliyesi üzerinde ciddi yük yaratıyor. Artan bütçe açıkları ve borçlanma maliyetleri, mali disiplin tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Özellikle Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomilerde kamu borcunun yükselmesi, Avrupa’nın mali dengelerini zorluyor.

ECB’nin kararları yalnızca Avrupa piyasaları için değil, küresel ekonomi açısından da kritik. Enerji maliyetleri ve para politikası kararları, ticaret dengeleri ve küresel finans akışını doğrudan etkiliyor. Euro’nun değerindeki dalgalanmalar, tahvil piyasalarındaki hareketlilik ve yatırımcıların beklentileri, bankanın atacağı adımları daha da önemli hale getiriyor.

Küresel merkez bankaları baskı altında

Küresel merkez bankaları da benzer bir tabloyla karşı karşıya. ABD Merkez Bankası (Fed), petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisini dengelemeye çalışırken, Çin Merkez Bankası (PBOC) iç talebi canlandırma çabasında. Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise zayıf yen ve enerji ithalatı nedeniyle dikkatli adımlar atıyor. Bu küresel tablo, ECB’nin kararlarının yalnızca Avrupa değil, dünya ekonomisi için de belirleyici olacağını gösteriyor.

ECB’nin önümüzdeki toplantısında faiz indirimi yönünde adım atıp atmayacağı, piyasalarda merakla bekleniyor. Bankanın izleyeceği yol, enerji maliyetleriyle mücadelede Avrupa’nın ekonomik geleceğini şekillendirecek.