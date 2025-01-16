Avrupa’da faiz indirimi sürecek mi?

ECB Yönetim Konseyi'nin 11-12 Aralık toplantısının bugün yayınlanan tutanaklarına göre, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını temkinli ve kademeli olarak düşürmesi gerektiği, ancak daha fazla politika gevşemesinin muhtemel olduğu sonucuna varıldı.

ECB geçen ay faiz oranlarını üst üste üçüncü kez düşürdü ve faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı hala tartışmaya açık olsa bile, enflasyondaki yavaşlama göz önüne alındığında daha fazla gevşemenin gelmekte olduğunu söyledi.

ECB tutanaklarında, “Bu temkinli yaklaşım, mevcut belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda hala garanti altına alınmıştır. Bununla birlikte, önümüzdeki birkaç ay ve çeyrek boyunca enflasyona ilişkin temel öngörü teyit edilirse, politika kısıtlayıcılığının kademeli olarak azaltılması uygun görülmüştür” denildi.

Tutanaklara göre, ekonomi artık neredeyse hiç büyümediği için ECB'nin odağı aşırı fiyat artışından kansız faaliyete kaydı ve giderek artan sayıda politika yapıcı artık faizlerin en azından ekonomik büyümeyi engellemeyecek bir seviyeye düşmesi gerektiğini savundu.

ECB Yönetim Konseyi'nin bir sonraki toplantısı 30 Ocak'ta yapılacak ve yatırımcılar %3,00 olan mevduat faizinde 25 baz puanlık bir indirimi tamamen fiyatladı.