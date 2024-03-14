Avrupa'da gaz fiyatları baskı altında

MUFG analistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Gösterge ön-ay vadeli kontratlar Mart ayındaki tüm kazançlarını sildi ve son iki haftanın en düşük seviyelerinden işlem görüyor. Kontratlar, ılıman geçen kışın yakıt kullanımını azaltması ve stokların korunmasına yardımcı olması nedeniyle Ekim ayında ısıtma sezonunun başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti" değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, depolama tesisleri hala yüzde 60 civarında dolu ve son hava tahminleri Avrupa genelinde normalden daha sıcak sıcaklıklara işaret ediyor.

MUFG, büyük bir arz şoku yaşanmayacağı varsayımıyla fiyatların yaz sezonu başlamadan önce daha da düşmesini beklediğini söyledi.

Hollanda TTF'de toptan doğal gaz fiyatı megavat/saat başına 24,91 Euro seviyesinde yatay seyrediyor.