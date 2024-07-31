  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi
Takip Et

Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi

Avrupa'da gaz fiyatlarında, hızla yükselen jeopolitik gerilimin arzı etkileyebileceğine ilişkin endişeler nedeniyle artış görülüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi
Takip Et

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 35 avrodan kapandı.

Bugün açılışta 35,9 avroya kadar yükselen fiyatlar, TSİ 12.35 ile dünkü kapanış seviyesinin yüzde 2 üzerinde seyretti. Mevcut fiyatlar, yaklaşık 5 haftanın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu fiyat seviyeleri, gaz talebinin görece düşük olduğu yaz dönemi için yüksek olarak değerlendiriliyor.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin gaz tedarikini aksatabileceğine ilişkin endişeler fiyatlara artış olarak yansıyor.

Ayrıca, bu hafta kıtada yaşanan sıcak hava dalgasının özellikle soğutma kaynaklı elektrik talebini artırabileceğine ilişkin öngörüler de fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Rusya'da benzin ihracatına yönelik kısıtlamalar uzatıldıRusya'da benzin ihracatına yönelik kısıtlamalar uzatıldıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de mortgage başvuruları gerilerken faiz sabit kaldı
ABD'de mortgage başvuruları gerilerken faiz sabit kaldı
Almanya'da işsizlik beklentileri aştı
Almanya'da işsizlik beklentileri aştı
Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde
Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde
Rusya'da benzin ihracatına yönelik kısıtlamalar uzatıldı
Rusya'da benzin ihracatına yönelik kısıtlamalar uzatıldı
BoJ, zayıflayan yeni tekrar güçlendirmek için normalleşme adımlarını sürdürüyor
BoJ, zayıflayan yeni tekrar güçlendirmek için normalleşme adımlarını sürdürüyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor