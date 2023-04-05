Avrupa'da gaz fiyatları yükseliyor
Avrupa doğal gaz fiyatları bugün ılıman hava koşullarına dair tahminlerin hava tahminlerin Fransa’da LNG akışını aksatan grevler ile dengelenmesi ile bugün yukarı yönlü hareket ediyor.
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Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Mayıs ayı kontratı en son Ice Endex'te 0,63 EUR artışla 47,20 EUR/MWh, İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise 0,39 p artışla 115,25 p/th seviyesilerinden işlem gördü.
Bugün gün içinde TTF Mayıs kontratı daha ılıman ve daha rüzgarlı hava görünümü ile 1,81 EUR düşüşle 44,75 EUR/MWhdüzeyine kadar geriledi.
Dünkü işlem gününde fiyatlar, önceki altı işlem gününde %25 yükseldikten sonra kâr realizasyonu ile gerilemişti.