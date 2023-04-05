  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa'da gaz fiyatları yükseliyor
Takip Et

Avrupa'da gaz fiyatları yükseliyor

Avrupa doğal gaz fiyatları bugün ılıman hava koşullarına dair tahminlerin hava tahminlerin Fransa’da LNG akışını aksatan grevler ile dengelenmesi ile bugün yukarı yönlü hareket ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Mayıs ayı kontratı en son Ice Endex'te 0,63 EUR artışla 47,20 EUR/MWh, İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise 0,39 p artışla 115,25 p/th seviyesilerinden işlem gördü.

Bugün gün içinde TTF Mayıs kontratı daha ılıman ve daha rüzgarlı hava görünümü ile 1,81 EUR düşüşle 44,75 EUR/MWhdüzeyine kadar geriledi.

Dünkü işlem gününde fiyatlar, önceki altı işlem gününde %25 yükseldikten sonra kâr realizasyonu ile gerilemişti.

Morgan Stanley'den seçim sonrası dolar analiziMorgan Stanley'den seçim sonrası dolar analiziFinans

 