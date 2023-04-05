Avrupa'da gaz fiyatları yükseliyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Mayıs ayı kontratı en son Ice Endex'te 0,63 EUR artışla 47,20 EUR/MWh, İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise 0,39 p artışla 115,25 p/th seviyesilerinden işlem gördü.

Bugün gün içinde TTF Mayıs kontratı daha ılıman ve daha rüzgarlı hava görünümü ile 1,81 EUR düşüşle 44,75 EUR/MWhdüzeyine kadar geriledi.

Dünkü işlem gününde fiyatlar, önceki altı işlem gününde %25 yükseldikten sonra kâr realizasyonu ile gerilemişti.