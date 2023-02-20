Avrupa’da iflaslar 8 yılın zirvesinde

Avrupa'da 4. çeyrekte iflas eden şirket sayısı Avrupa Birliği resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından açıklanan verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 26,8 artarak verilerin toplanmaya başladığı 2015'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Hükümet desteğiyle ayakta kalan zombi şirketlerin maliyetler arttıkça ve pandemi destekleri son buldukça iflas başvurusu yaptığı aktarılıyor. Ekonomistler iki yıl düşüşün ardından iflas başvurularında görülen artışın, ekonomik yavaşlama, artan enerji fiyatları, ücretler ve finansman maliyetlerindeki artışa bağlı yaşandığını ve bunun Avrupalı şirket için koşulların zorlaştığına işaret ettiğini söylüyor.

Allianz: Batı Avrupa’da iflaslar bu yıl yüzde 20 artacak

Alman sigorta devi Allianz’ın başekonomisti Ludovic Subran bu yıl batı Avrupa genelinde iflas başvurularının yaklaşık yüzde 20 artacağını öngördüklerini söylüyor. Mevcut verilerle 2022 yılında iflas başvurularındaki yıllık artış yüzde 16. Subran bu zombi şirketlerin zar zor ayakta kaldığını ve şimdi destekler geri çekilirken hem finansman hem de ücret maliyetlerindeki artışla sürdürülemez hale geldiğine dikkat çekiyor. AB işverenler federasyonu BusinessEurope başekonomisti James Watson da “Hükümetlerin pandemi desteklerini geri çekmesi kesinlikle bir etken ve bunun etkisi görülüyor” diyor ancak yüksek enflasyon, zayıf büyüme ve artan faiz oranları da Watson’a göre ticaret ortamını giderek zorlaştırıyor.

Ulaşım ve depolama sektörü iflaslarda başı çekiyor

4. çeyrekte iflasların en fazla arttığı sektör Eurostat verilerine göre ulaşım ve depolama sektörü. Bu sektörde iflas başvurularının bir önceki çeyreğe göre yüzde 72,2 oranında arttığı aktarılıyor. Konaklama ve yeme-içme sektöründe artış yüzde 39,4’ü bulurken, eğitim, sağlık ve soyal faaliyetlerde de iflas başvurularının yüzde 29,5 arttığı aktarılıyor. Pandemi öncesiyle karşılaştırıldığında ise sektörlerin büyük bir kısmında iflas ilanları artmış durumda. En büyük artış ise 2019 4. çeyreğine göre iflas başvurularının yüzde 97,7 arttığı konaklama ve yeme-içme sektörü. Ulaşım ve depolama sektöründe de iflas başvuruları 2019’un son çeyreğine göre yüzde 85,7 artmış durumda.

İspanya’da iflaslarda keskin artış var

İflas başvuruları AB ekonomileri genelinde homojen bir seyir izlemiyor ve verideki artışın en önemli nedeni İspanya’daki iflaslarda yaşanan artış. Ülkenin 2022 yılında iflas kanunlarında yaptığı değişiklik şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırmalarını kolaylaştırmış ve iflas başvurularında keskin bir artış görülmüştü. İspanya’da iflas başvurularının 2022’nin ikinci yarısında ilk yarıya göre iki katının üzerine çıktığı bildiriliyor. Fransa’da da 2022’nin ikinci yarısında iflaslarda yüzde 16’lık bir artış görülürken, Almanya ve İtalya’da ise iflas başvuru sayılarının aynı dönemde azaldığı belirtiliyor.