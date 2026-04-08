Avrupa’da inşaat sektörü zayıf seyrini sürdürüyor

Avrupa genelinde inşaat sektörü mart ayında da daralma bölgesinde kalmaya devam etti. HCOB verilerine göre Euro Bölgesi İnşaat PMI endeksi martta 44,6 seviyesine gerileyerek sektördeki zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti. Endeks şubat ayında 46,0 seviyesindeydi.

Ülke bazında bakıldığında, Almanya’da inşaat PMI martta 48,0’a yükselerek toparlanma sinyali verse de eşik değer olan 50’nin altında kalmaya devam etti. İtalya’da endeks 46,8’e gerileyerek daralma bölgesine geçerken, Fransa’da inşaat sektöründeki zayıflık derinleşti ve PMI 38,4 seviyesine düştü.

İngiltere’de ise S&P Global tarafından açıklanan inşaat PMI verisi martta 45,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna rağmen endeks 50 seviyesinin altında kalarak sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Genel tablo, Avrupa inşaat sektöründe faaliyetlerin genişleme eşiğinin altında kalmaya devam ettiğini ve özellikle Fransa’da belirgin bir zayıflık yaşandığını ortaya koyuyor. Almanya’da sınırlı toparlanma sinyalleri görülse de bölge genelinde sektör üzerindeki baskının sürdüğü değerlendiriliyor.