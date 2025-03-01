Avrupa’da işler tersine dönüyor: İngiltere ve Almanya düşerken İtalya ve İspanya büyüyor

Euronews’ten Servet Yanatma haberinde, Indeed platformundaki iş ilanlarından yola çıkarak Avrupa’nın beş büyük ekonomisinde 2025 yılı iş gücü piyasasındaki değişimleri analiz etti.

2025 yılının başında, İngiltere, Almanya ve Fransa’da iş ilanları azalırken, İtalya ve İspanya’da artış gözlendi. Pandemi öncesi seviyelerle kıyaslandığında, İtalya ve İspanya güçlü büyüme gösterirken, İngiltere iş ilanları açısından Şubat 2020 seviyelerinin altında kaldı.

Indeed’in verilerine göre, 14 Şubat 2025’e kadar olan üç aylık dönemde, İtalya’daki iş ilanları yüzde 9, İspanya’daki ilanlar ise yüzde 4 arttı. Aynı dönemde, Fransa’da yüzde 4, Almanya ve İngiltere’de ise yüzde 2 oranında düşüş kaydedildi.

Son altı ayda gözlemlenen bu eğilimler, yılın başında da benzer şekilde devam etti. İtalya ve İspanya’da iş ilanları yükselirken, Almanya, Fransa ve İngiltere’de düşüş eğilimi sürdü.

Indeed Ekonomik Araştırmalar Direktörü Pawel Adrjan, “İtalya ve İspanya, Avrupa’nın diğer büyük ekonomilerinde görülen işe alım yavaşlamasına rağmen direnç gösteriyor. Artan iş ilanları, bu ülkeler için pozitif bir sinyal” dedi.

İşe alımları destekleyen faktörler

Adrjan’a göre, İtalya ve İspanya’da iş gücü piyasalarının canlı kalmasının arkasında AB’nin Yeni Nesil fonları ve artan hizmet ihracatı yatıyor. İspanya’da ise GSYH büyümesine, göç yoluyla nüfus artışı da katkı sağlıyor.

İtalya’da 2024’te GSYH büyümesi yavaşlasa da 2025 için hane halkı tüketimi ve AB fonları destekli ılımlı bir büyüme öngörülüyor. Adrjan, “Her iki ülke iş gücü piyasası da geçmişe kıyasla daha sıkı bir yapıya sahip” diye ekledi.

Büyümeyi sürükleyen sektörler

14 Şubat 2025’e kadar olan üç ayda, İtalya ve İspanya’da iş ilanlarındaki artışa en çok katkıyı Gıda Hazırlama ve Hizmet ile Yazılım Geliştirme alanları sağladı.

Buna karşın, İngiltere, Almanya ve Fransa’da iş ilanlarının azalmasında durgun üretim ve ekonomik belirsizlik etkili oldu.

2025 beklentileri

Adrjan’a göre, jeopolitik ya da ticari gerilimler olmaması durumunda, İtalya ve İspanya’da işe alımların 2025 boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

Ancak daha geniş çaplı ekonomik büyüme sağlanmadığı sürece, İngiltere, Almanya ve Fransa’da istihdam artışının sınırlı kalacağı öngörülüyor.

“İngiltere’de bordro istihdamı, son altı ayda düşüş gösterdi. Ocak verileri kısmi bir toparlanma sinyali verse de işverenler yüksek faiz oranları ve zayıf büyüme nedeniyle temkinli davranıyor” dedi Adrjan.

İngiltere, pandemi öncesi seviyenin gerisinde

Beş ülke arasında İngiltere, iş ilanlarının pandemi öncesi seviyelerinin altında kalan tek ülke oldu. Şubat 2025 itibarıyla endeks değeri 85,1 olarak ölçüldü.

Bu durumu Adrjan, “Ekonomik belirsizlik, yüksek faiz oranları ve artan işveren maliyetleri, işe alımlarda temkinli davranışa neden oluyor” sözleriyle açıkladı.

Buna karşılık, İtalya’daki iş ilanları salgın öncesi seviyelerin yüzde 78, İspanya’da ise yüzde 52 üzerinde gerçekleşti. Fransa yüzde 29, Almanya ise yüzde 26 artış kaydetti.

Gerçek istihdam oranları

İş ilanlarının yanı sıra, Eurostat ve ONS verilerine göre 2024'ün üçüncü çeyreğinde ülkelerdeki istihdam oranları:

Almanya yüzde 81,2,

Fransa yüzde 75,3,

İngiltere yüzde 74,9,

İspanya yüzde 71,4,

İtalya yüzde 67,4.

İtalya ve İspanya, daha düşük istihdam oranlarına sahip olsa da iş ilanlarındaki artış, bu ülkelerin potansiyel büyüme alanlarını işaret ediyor. Özellikle İtalya’nın istihdam oranı son yılların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Çevrimiçi iş ilanlarının iş piyasası analizinde giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan uzmanlar, bu göstergenin ekonomik toparlanmanın erken sinyallerini verebileceğini belirtiyor.