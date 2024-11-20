Avrupa’da maaşlarda yükseliş hızlandı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verilerine göre, Euro bölgesinde müzakere edilen ücretlerdeki artış üçüncü çeyrekte hızlandı.

İşçilerin son dönemde enflasyonda yaşanan artış nedeniyle kaybettikleri gelirlerinin telafi edilmesini talep etmeye devam etmeleri nedeniyle, anlaşmalı ücretlerdeki artış üçüncü çeyrekte önceki üç aydaki yüzde 3,54 seviyesinden yüzde 5,42'ye yükseldi.

Bu rakamın aralık ayında ECB'nin yeni bir faiz indirimine gideceği yönündeki umutları azaltması beklenmiyor. Ancak politika şahinlerinin bu rakamları, ilkbahara kadar her politika toplantısında bir indirime gidileceği ve yüzde 3,25'lik mevduat faizinin 2025'te yüzde 2'ye ya da muhtemelen daha aşağıya düşeceği yönündeki piyasa bahislerini yumuşatmak için kullanması muhtemel.

JPMorgan ekonomisti Greg Fuzesi, “Beklentimiz, enflasyona bağlı telafi etkilerinin azalmasıyla Euro bölgesi ücret artışının önümüzdeki yıl belirgin bir şekilde yavaşlayacağı yönünde. Manşet enflasyon artık çok daha düşük olduğu için, reel ücretler yeterince toparlandığında nominal ücret artışı da ileriye dönük olarak daha düşük seviyelerde sıfırlanacaktır” dedi.