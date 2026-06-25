Avrupa’da parasal bölünme: Kriter engelleri Euro Bölgesi’nin genişlemesini tamamen durdurur mu?

Avrupa Komisyonu'nun 2026 Uyum Raporu, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılım başarısına karşın diğer beş üyenin kriterleri karşılayamaması nedeniyle genişleme sürecinin durma noktasına geldiğini ortaya koydu. Enflasyonist baskılar, yasal uyumsuzluklar ve döviz kuru mekanizmasındaki (ERM II) yetersizlikler, genişleme takvimini belirsizliğe sürüklerken Euro üzerinde değer kaybı baskısını artırıyor.

Genişleme stratejisinde tek başarı hikayesi: Bulgaristan örneği

Ortak para biriminin geleceğine yönelik kuşkuların arttığı bir dönemde, Avrupa Komisyonu raporunda ayrışan tek bir pozitif örnek bulunuyor. Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen Euro Bölgesi’nin 21. üyesi olarak topluluğun para birimini kullanmaya başladı. Ülkenin enflasyon oranlarını sıkı bir takvimle referans değerlerin altına indirmesi, bütçe açığını gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) %3 seviyesinde tutmayı başarması ve yasal mevzuatını Avrupa Merkez Bankası (ECB) standartlarıyla tam uyumlu hale getirmesi bu geçişi sağladı. Pratik geçiş sürecinin sorunsuz tamamlandığı belirtilse de, iç piyasada fahiş fiyatlama kontrolleri amacıyla Ağustos 2026'ya kadar çift para birimiyle etiketleme zorunluluğunun devam etmesi, sürecin hassasiyetini gösteriyor. Bulgaristan'ın yakaladığı bu uyum başarısı, diğer aday ülkeler için bir rehber niteliği taşısa da mevcut küresel konjonktür bu performansı tekrarlamayı imkansız kılıyor.

Kriter duvarına çarpan beş aday ülkedeki yapısal çöküş

Bulgaristan dışındaki tablonun karanlık yüzü, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç'in yer aldığı grupta kendisini net bir şekilde hissettiriyor. Avrupa Komisyonu’nun tahlillerine göre, bu beş ülkenin tamamı en kritik şart olan Döviz Kuru Mekanizması (ERM II) kriterinde tamamen sınıfta kalmış durumda. Euro alanına girmek için en az iki yıl boyunca bu döviz kuru mekanizmasında ciddi bir kur dalgalanması ve gerilim yaşamadan kalma zorunluluğu bulunuyor; ancak adayların hiçbiri bu mekanizmaya katılım sağlamış değil.

Özellikle Polonya ve Macaristan gibi büyük ekonomilerde, enflasyon oranlarının Avrupa ortalamasının çok üzerinde seyretmesi fiyat istikrarı hedefini tamamen imkansız hale getiriyor. Bununla birlikte, ulusal merkez bankalarının bağımsızlığına dair yasal mevzuatların Avrupa Birliği hukukuyla doğrudan çelişmesi, aşılması zor bir kurumsal bariyer oluşturuyor. Raporda, aday ülkelerin ticari ve finansal olarak Avrupa'ya entegre göründüğü, ancak yüksek borç yükleri ile kurumsal iş ortamındaki kırılganlıklar nedeniyle Euro’ya geçişin kısa vadede bir rüyaya dönüştüğü açıkça ifade ediliyor.

Euro/dolar paritesinde şahin Fed ve yumuşak komisyon kıskacı

Avrupa'dan gelen bu bölünme ve parasal birleşmenin durma noktasına gelmesi sinyalleri, döviz piyasalarında Euro üzerinde ciddi bir değer kaybı baskısı yaratıyor. New York ve Londra finans merkezlerindeki vadeli işlem kontratlarında, Euro/dolar paritesi son 12 ayın en dip seviyesi olan 1,1343 bandına kadar çekilerek sert bir gerileme kaydetti. Bu çöküşün arkasında, sadece Avrupa Komisyonu'nun genişleme raporundaki olumsuz görünüm değil, aynı zamanda Atlantik'in diğer yakasındaki agresif faiz beklentileri yer alıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon kaygılarıyla faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağına yönelik şahin açıklamaları dolara küresel ölçekte güç kazandırıyor. Buna karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) zayıf seyreden büyüme verileri ve imalat sanayindeki daralma sinyalleri karşısında daha fazla faiz artışı yapmaktan çekinmesi, Euro’yu dolar karşısında tamamen savunmasız bırakıyor. Almanya ve Euro Bölgesi genelinde satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) hızlı bir daralma eğilimine girmesi, paritedeki aşağı yönlü ana trendin tepki alımlarıyla dönmeyeceğini ve Euro Bölgesi'ndeki bu yapısal tıkanıklığın kuru baskılamaya devam edeceğini kanıtlıyor.