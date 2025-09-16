  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti yüzde 4 arttı
Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2025 yılı ikinci çeyrek döneminde saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede saatlik iş gücü maliyeti ortalaması, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 arttı. AB'de saatlik iş gücü maliyeti sanayi sektöründe yüzde 3,9, inşaat sektöründe yüzde 4,8, hizmet sektöründe de yüzde 4,6 yükseldi.

AB ülkeleri arasında ikinci çeyrekte işçi maliyetleri en fazla artış gösteren ülke yüzde 13,4 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 11 ile Macaristan ve yüzde 10,4 ile Romanya izledi.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

