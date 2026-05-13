Avrupa’da savaş senaryosu: Faiz indirim beklentileri yerini artışa mı bırakıyor?

Avrupa ekonomisi, dezenflasyon sürecinde katedilen mesafe ile faiz indirim döngüsüne girmeyi hedeflerken, Orta Doğu’da derinleşen kriz tüm makroekonomik projeksiyonları revize edilmeye zorluyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel tarafından yapılan son açıklamalar, piyasalardaki gevşeme beklentilerini ‘şahin’ bir tona evriltiyor. Nagel, bölgesel bir savaşın enerji maliyetlerinde yaratacağı şok dalgasının fiyat istikrarını bozması durumunda, para politikasının sıkılaşmaya devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Bu senaryo, Avrupa genelinde borçlanma maliyetlerinde düşüş bekleyen reel sektör temsilcileri ile hanehalkı için finansal öngörülerin sil baştan değiştirilmesini zorunlu kılıyor.

Enerji koridorunda yangın: Enflasyon hedefi tehlikede mi?

Joachim Nagel’in uyarısının temelinde, stratejik enerji geçiş yollarının güvenliğine yönelik artan tehditler ve küresel arz kısıtları yer alıyor. İran’ın doğrudan taraf olduğu bir çatışma olasılığının petrol fiyatlarını varil başına 110 dolar eşiğinin üzerine taşıma potansiyeli, ECB’nin %2’lik orta vadeli enflasyon hedefini doğrudan risk altına sokuyor. Nagel, enerji girdi maliyetlerindeki bu olası sıçramanın, üretim ve lojistik kanalları üzerinden çekirdek enflasyon göstergelerine sirayet edebileceğine dikkat çekiyor. Tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların lojistik maliyetlerle birleşmesi, nihai ürün etiketlerinde kalıcı bir pahalılık dalgası yaratma riski taşıyor.

‘Şahin’ duruş geri dönüyor: Haziran toplantısı neden kritik?

Piyasalar daha önce Haziran 2026 toplantısını bir faiz indirimi başlangıcı olarak fiyatlarken, Nagel’in açıklamalarıyla beraber para politikası kurulu üzerindeki baskı artıyor. ‘Fiyat istikrarı üzerindeki riskler kalıcı hale gelirse para politikası kısıtlayıcı kalmaya devam etmeli,’ diyen Nagel, 11 Haziran’daki kritik faiz kararı öncesinde ‘artış’ opsiyonunun bir zorunluluk olarak değerlendirilebileceğini işaret ediyor. Bu yaklaşım, Avrupa ekonomisinde stagflasyon endişelerini körüklerken, karar vericilerin büyüme rakamlarından feragat ederek fiyat istikrarına öncelik verebileceği mesajını pekiştiriyor.

Küresel ticaret ve Euro’nun geleceği

Jeopolitik belirsizliğin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışı çerçevesinde dolara yönelmesi, Euro paritesi üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Euro’nun değer kaybı, Avrupa’nın ithal ettiği enerji ve hammadde birim maliyetlerini yükselterek enflasyonu döviz kuru kanalıyla da besliyor. Nagel, bu kısırdöngünün ancak piyasaya verilecek güçlü bir kararlılık mesajıyla kırılabileceğini savunuyor. Bundesbank Başkanı’na göre, ECB’nin kredibilitesini korumak, jeopolitik risklerin getireceği geçici ekonomik maliyetleri göğüslemekten çok daha kritik bir önem taşıyor.

Sanayi devleri ve üretim kıskacı

Ekonominin üretim ayağında ise tablo, yüksek maliyetler ve finansman zorlukları arasında sıkışmış durumda. Özellikle Almanya gibi enerji yoğun sanayiye sahip ülkelerde, artan enerji faturalarının üzerine finansman maliyetlerindeki olası yükselişin eklenmesi, endüstriyel üretim kapasitelerini sınırlama riski barındırıyor. Ancak Nagel, bu zorlu ekonomik reçeteye rağmen kontrolsüz bir enflasyon sarmalının, toplumsal refah ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından çok daha yıkıcı sonuçlar doğuracağının altını çiziyor. Fabrika üretimlerindeki yavaşlama ihtimali, istihdam piyasalarında da yeni bir denge arayışını beraberinde getiriyor.