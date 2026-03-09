Avrupa’da şirket temerrüt riskleri artıyor
Avrupa şirketlerinin borçlarının temerrüt riskini ölçen kredi türevleri endeksleri yükseliyor.
S&P Global Market Intelligence verilerine göre, ITraxx Europe Crossover Endeksi 306 baz puan ile son 8,5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Bu artış, Avrupa yüksek getiri (high-yield) piyasalarında kredi riski endişelerinin arttığını gösteriyor.
Aynı dönemde, ITraxx Avrupa Ana Endeksi 66 baz puan ile 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Bu, yatırım yapılabilir (investment-grade) şirket borçlanmalarında yatırımcıların temkinli davrandığını işaret ediyor.