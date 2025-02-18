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Avrupa'da tahvil piyasasının etkilenmesi bekleniyor

Avrupa'nın güvenlik durumu tahvil piyasası dinamiklerini etkileyebilir.

Haber Merkezi
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Avrupa'da tahvil piyasasının etkilenmesi bekleniyor
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Nordea analistleri Anders Skytte Aalund ve Christian Peter Kjaer, Avrupa'da gelişen güvenlik durumunun tahvil piyasası dinamiklerini etkileyebileceğini söylediler.

Finlandiya'nın güçlü bir askeri güce sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğunu, bu nedenle daha fazla askeri yatırım beklentisine rağmen Finlandiya'nın başlangıç noktasının diğer Avrupa ülkelerine göre güçlü olduğunu ifade ettiler.

Ukrayna için bir barış anlaşması ihtimali, Avrupa'da daha yüksek savunma yatırımları anlamına gelebilir ve potansiyel olarak daha yüksek tahvil ihracına yol açabilir.

Finlandiya salı günü Nisan 2030 ve Eylül 2034 vadeli 1,5 milyar euroya kadar tahvil satarak yılın ilk tahvil ihalesini gerçekleştirecek. Bununla birlikte, ocak ayında sendikasyon anlaşmasıyla 3 milyar euroluk 2045 vadeli tahvil ihraç etmişti.

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