Avrupa’da veriler ECB’yi faiz indirimine zorluyor

Capital Economics'ten Jack Allen-Reynolds, öncü satın alma yöneticileri endeksi verilerinin Euro Bölgesi faaliyetlerinin bu ay yavaşlamaya devam ettiğini göstermesinin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye daha da teşvik edileceğini söyledi.

Allen-Reynolds, “PMI hala Ekim ayındakinden daha düşük ve geçmişteki formuyla ekonominin daralmasıyla tutarlı olmaya devam ediyor” dedi.

Allen-Reynolds müşterilerine gönderdiği bir notta, bunun ECB politika yapıcıları arasında geçen hafta borçlanma maliyetlerini düşürmek için yapılan hamleye faiz oranlarında daha fazla indirimin eklenmesi gerektiği görüşünü güçlendireceğini vurguladı.