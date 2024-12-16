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Avrupa’da veriler ECB’yi faiz indirimine zorluyor

Capital Economics uzmanları, açıklanan PMI verilerinin ECB'yi faizi daha da indirmeye teşvik edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Avrupa’da veriler ECB’yi faiz indirimine zorluyor
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Capital Economics'ten Jack Allen-Reynolds, öncü satın alma yöneticileri endeksi verilerinin Euro Bölgesi faaliyetlerinin bu ay yavaşlamaya devam ettiğini göstermesinin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye daha da teşvik edileceğini söyledi.

Allen-Reynolds, “PMI hala Ekim ayındakinden daha düşük ve geçmişteki formuyla ekonominin daralmasıyla tutarlı olmaya devam ediyor” dedi.

Allen-Reynolds müşterilerine gönderdiği bir notta, bunun ECB politika yapıcıları arasında geçen hafta borçlanma maliyetlerini düşürmek için yapılan hamleye faiz oranlarında daha fazla indirimin eklenmesi gerektiği görüşünü güçlendireceğini vurguladı.

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