Avrupa'da yatırımcı güveni son 7 ayın zirvesinde

Euro Bölgesi için yatırımcı güveni, Almanya ekonomisi ile ilgili iyileşme umutlarıyla şubat ayında son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -17,7 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, şubat ayında -12,7 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin -16,4 puana çıkacağı yönündeydi.

Böylece endeks 2024 yılı temmuz ayından sonra en yüksek seviyesini gördü.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, Alman ekonomisi için iyileşme umutları görüldüğü, ABD ekonomisinin sağlam kalmaya devam ettiği ve Japonya dışı Asya bölgesi için de rakamların yükseldiğine işaret edildi.

Cari endeks -29,5 puandan 4 puan artışla -25,5 puana çıktı.

Beklenti endeksi de 7 ay sonra ilk kez pozitif bölgeye geçti ve -5,0 puandan 1,0 puana yükseldi.

Almanya'da görünüm toparlanıyor

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcıların ekonomiye bakışı bir miktar toparlandı. Yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -33,3 puandan şubat ayında -29,7 puana çıktı. Böylece Almanya için de endeks 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Cari endeks üst üste üçüncü ayda da -50,8 puanda kalırken, beklenti endeksi -13,8 puandan -5,8'e yükseldi.