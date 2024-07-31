Avrupa'daki havalimanları yılın ilk yarısında Covid öncesi seviyelere döndü

Açıklanan son verilere göre 2024'ün ilk yarısında iyileşme göstererek pandemi öncesi seviyelere döndü. Ancak Avrupa havalimanı pazarı 'aşırı derecede parçalanmış' durumda ve bunların yalnızca yüzde 53'ü Haziran ayına kadar pandemi öncesi yolcu hacmini tamamen geri kazanabildi.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) açıkladığına göre, 2024'ün ilk altı ayında yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

Pandemiyle mücadelede dönüm noktası

Hacim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak, ekonomileri ve havacılık sektörünü felç eden koronavirüs salgınından önceki yıl olan 2019'un ilk yarısına göre yüzde 0,4'e çıktı.

ACI Avrupa Genel Müdürü Olivier Jankovec, "Toplam yolcu trafiği altı aylık bir süre zarfında nihayet 2019 seviyelerinin üzerine çıkarken, sektörümüz artık pandemiyle mücadelede bir dönüm noktasına geldi" dedi.

Bu yıl uluslararası trafik, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk yarıda yüzde 10,3 artışla ana büyüme itici gücü oldu. Yurt içi trafik ise yüzde 4,2 arttı.

ACI Europe'un açıklamasına göre, rakamlar havalimanı sektörünün "Covid-19 salgınından tam olarak kurtulduğunu" "sonunda" doğruluyor.

Ancak Jankovec, Avrupa havalimanı pazarının "aşırı derecede parçalanmış" hale geldiğini ve haziran ayına kadar havalimanlarının yalnızca yüzde 53'ünün pandemi öncesi yolcu hacmini tamamen geri kazanabildiğini söyledi.

Arnavutluk'un dikkat çeken yükselişi

Pandemi döneminden bu yana, eğlence amaçlı seyahatler ve aile ziyaretleri, seyahatin itici gücü haline geldi ve bu durum, iş seyahatinde olanlara hizmet veren geleneksel havayolları ve destinasyonlara kıyasla düşük maliyetli havayolları ve tatil sitelerine avantaj sağladı.

Arnavutluk, 2019'un aynı dönemine göre hava yolu yolcusu hacminde yüzde 243'lük artışla en büyük artışı gördü. Yunanistan, Malta ve Portekiz de güçlü büyüme kaydetti.

Almanya'daki havaalanlarında hava yolculuğu pandemi öncesine göre hala yüzde 17 düşüş gösterirken, Fransa'da yüzde 4, İngiltere'de ise yüzde 1,1 düşüş yaşandı. İngiltere'de iş seyahatleri yerine görüntülü konferanslara olan ilginin artması ve iç hat seyahatlerinin tren rotalarıyla daha fazla rekabet etmesi nedeniyle bu düşüşler yaşandı.

Avrupa'nın en büyük havalimanı, ilk yarıda 39,8 milyon yolcuyla Londra Heathrow olurken, onu İstanbul Uluslararası Havalimanı ve Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.