Avrupalı dev bankaların tarihinde ilk

Avrupa'nın en büyük bankalarının kârı geçen yıl ilk kez 100 milyar Euro'yu aştı. Yükselen faiz oranları, bankaların çoğunun rekor kazançlar elde etmelerine yardım etti.

Sonuçlarını bildiren en büyük 20 Avrupa bankasının toplam net kârı, 78 milyar Euro'dan 103 milyar Euro'ya yükseldi. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, gruptaki kredi kuruluşlarının dörtte üçü tarihlerindeki en yüksek kârı elde etti.

Kârlılıktaki artış, bankaların yatırımcılara iade ettikleri para miktarını artırmalarına ve hisselerini desteklemelerine olanak sağladı ve bölgedeki kredi kuruluşlarından oluşan bir endeks geçen yıl yaklaşık yüzde 20 değer kazandı.