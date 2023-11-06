Avrupalı devden 'Fed' tahmini

Barclays, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı yerine ocak ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapmasını beklediğini söyledi. Banka, tahminlerin gelecek yıla çekilmesi için beklenenden daha yumuşak ekim ayı istihdam verilerini ve güvercin Fed yorumlarını gerekçe gösterdi.

Barclays ekonomistleri 3 Kasım tarihli yatırımcı notunda, "FOMC'nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) ek sıkılaştırmaya devam etmesi gerekeceğini ve Eylül 2024'ten önce faiz indirimi olmaksızın piyasanın beklediğinden daha yüksek bir faiz patikasını sürdürmek zorunda kalacağını düşünmeye devam ediyoruz" dedi.