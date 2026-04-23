Avrupalı lojistik şirketlerinin ilk çeyrek kârlarının artması bekleniyor

Avrupalı lojistik şirketlerinin, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yarattığı karmaşadan faydalanarak ilk çeyrekte daha yüksek kâr açıklaması bekleniyor. Ancak analistler, çatışmanın gelecek döneme ilişkin görünümü gölgelediğini belirtiyor.

DHL, DSV ve Kuehne+Nagel gibi lojistik şirketleri için artan tedarik zinciri karmaşıklığı genellikle kârlılığı desteklerken, analistler enerji şoku ve daha geniş ekonomik etkilerin yılın ilerleyen dönemlerinde talep üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Yapısal avantajlar

Jefferies analistleri müşterilere gönderdikleri notta, Kuehne+Nagel yönetiminin ilk çeyrekte deniz ve hava taşımacılığı işlerinde ilave getiri baskısı beklemediğini belirtti. Aracı kurum, bunun kârların istikrar kazandığı ve iyileşmeye hazırlandığı yönündeki görüşlerini güçlendirdiğini ifade etti.

Jefferies ayrıca jeopolitik çalkantı dönemlerinin tarihsel olarak denizden havaya kayışı desteklediğini, bu alanda DHL’in yapısal avantajı bulunduğunu söyledi.

Gemilerde Hürmüz belirsizliği

Bernstein analistleri, ilk çeyrekte hava kargo hacimlerinin yüksek tek haneli oranda artmasının, deniz taşımacılığı hacimlerinin ise yıllık bazda yalnızca düşük tek haneli artış göstermesinin beklendiğini kaydetti. Analistler, deniz taşımacılığı hacimlerinin 2025 Nisan ayında ABD ithalat tarifeleri öncesinde yüklemelerin öne çekilmesi nedeniyle zorlu baz etkisinden etkilendiğini belirtti.

Ortadoğu’daki çatışmanın hafta sonunda tırmanmasının ardından gemilerin büyük ölçüde Hürmüz Boğazı’ndan kaçındığı, bunun da zaten savaş nedeniyle aksayan önemli bir ticaret hattındaki belirsizliği artırdığı ifade edildi.

Normalleşme ertelendi

ING Research kıdemli ekonomisti Rico Luman, tam normalleşmenin artık birkaç ay ertelendiğini, hatta yıl sonuna kadar sarkabileceğini söyledi. Luman, bunun kısa vadede lojistik şirketlerini destekleyebileceğini ifade etti.

Morningstar analisti Ben Slupecki ise Maersk ve Hapag-Lloyd gibi küresel taşımacıların savaşın başlamasından bu yana gemilerini Ümit Burnu üzerinden yönlendirdiğini, bunun navlun ücretlerini yüksek tuttuğunu ve marjları desteklediğini belirtti. Analistlere göre, çatışma sona erse bile küresel taşımacılık piyasalarının hızla normalleşmesi beklenmiyor.