Avrupa'nın doğal gaz stokları 15 yılın en düşük seviyesinde

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Avrupa, dört yıl içindeki ikinci enerji krizine doğal gaz depoları son 15 yılın en düşük seviyesindeyken giriyor. Wall Street Journal'ın analizine göre, mevcut stoklar bölgenin ancak ılıman bir kışı geçirmesine yetecek düzeyde bulunuyor.

Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 67 seviyesinde. Bu oran geçen yılın 13 puan altında. Avrupalı alıcıların, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Katar LNG'sinin yeniden piyasaya dönmesiyle fiyatların gerileyeceğini öngörerek stok takviyesini ertelediği belirtiliyor.

AB ise düşük stokların kaygı yaratmaması gerektiğini savunuyor. Wood Mackenzie verilerine göre Avrupa'nın kış aylarındaki doğal gaz talebi, yenilenebilir enerjinin payındaki artışın da etkisiyle 2022'ye kıyasla yüzde 17 daha düşük.

Stoklar yüzde 14'e kadar gerileyebilir

Wood Mackenzie'nin en iyimser senaryosunda, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden LNG sevkiyatlarının yakında yeniden başlaması ve kasımda Avrupa'ya ulaşması halinde stokların 1 Nisan 2027'de yüzde 21'e düşmesi bekleniyor. Hürmüz Boğazı yıl sonuna kadar kapalı kalırsa doluluk oranı gelecek nisanda yüzde 14'e kadar gerileyebilir.

Ülkeler arasında belirgin bir ayrışma bulunuyor. Portekiz ve Polonya'da depoların doluluk oranı yüzde 90'ı aşarken, Almanya ve Hollanda'da oran yaklaşık yüzde 50 seviyesinde.

Spot doğal gaz fiyatları yüzde 75 yükseldi

Avrupa spot doğal gaz fiyatları haziran sonundan bu yana yüzde 75 yükseldi. Hükümetlerin kış öncesinde son dakika alımlarına yönelmesinin fiyatları daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Almanya, 2022 yazında depoları doldurmak için 8,7 milyar euro harcamış, yüksek fiyatlardan alınan gazın sonraki iki kışta yaklaşık 2 milyar euroya satılması 6,7 milyar euroluk zarara yol açmıştı. Maliyetin büyük bölümü tüketicilere, bir kısmı da devlete yansımıştı.

ABD'li LNG şirketleri avantaj sağlayabilir

Avrupa'nın hesabı tutmaz ve bölge yeniden spot piyasaya yönelmek zorunda kalırsa, yüksek fiyatların ABD'li LNG ihracatçıları Venture Global ve Cheniere Energy'ye fayda sağlaması bekleniyor. Buna karşılık güçlü El Niño'nun Avrupa'da kışı normalden sıcak tutması, talebi azaltarak bölgeye LNG akışlarının toparlanması için zaman kazandırabilir.