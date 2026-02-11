Avrupa’nın ekonomik geleceği Belçika’da masaya yatırılıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak gibi çeşitli başlıkları görüşmek üzere yarın Belçika'da bir araya gelecek.

AB'ye üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, yarın Belçika'da yer alan tarihi Alden Biesen Kalesi'nde gayri resmi zirve düzenleyecek.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın davetiyle gerçekleştirilecek zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

Zirvenin odağı ekonomi başlıkları olacak

Liderler, AB ülkeleri arasında gümrük vergilerinin, teknik engellerin ve fiziksel sınırların kaldırıldığı, malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımını sağlayan gelişmiş ekonomik bütünleşme türü olan "Tek Pazar"ın daha da derinleştirilmesini, ekonomik bağımlılıkların azaltılmasını ve yeni jeoekonomik bağlamda rekabet gücünün artırılmasını tartışacak.

Zirvede, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ekonominin durumunun ele alınacağı bir oturum yapılacak.

Draghi'nin değişen jeopolitik ve jeoekonomik ortamın AB'nin rekabet gücü üzerindeki etkisine ilişkin sunumunun ardından konu detaylı olarak görüşülecek.

Bu oturumda, liderler, ekonomik rekabet gücünün nasıl artırılacağını, ticaret dengesizlikleri karşısında AB'nin nasıl konumlanacağını, ekonomik baskılara karşı nasıl yanıt verileceğini ve özellikle kritik ham maddeler ve teknolojilerde ekonomik bağımlılıkların nasıl azaltılacağını ele alacak.

2024'te hazırlanan raporlar öne çıkıyor

Bu arada, Draghi, Eylül 2024'te AB ekonomisinin küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceği konusunda kapsamlı bir rapor hazırlayarak AB Komisyonuna sunmuştu. Raporda, AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğuna işaret edilmişti.

Zirvede eski İtalya Başbakanı Enrico Letta ile de AB'nin iç stratejisine yönelik ayrı bir oturum düzenlenecek.

Hızla değişen dünyada "Tek Pazar"dan nasıl daha iyi yararlanılacağına dair görüşlerin paylaşılacağı toplantıda, "Tek Pazar"ı tamamlamak için AB'nin ana önceliklerinin ne olacağı, AB işletmelerine daha elverişli bir düzenleyici ortamın nasıl sağlanacağı, ekonomik baskı ve haksız rekabete nasıl yanıt verileceği görüşülecek.

Letta, AB üyesi ülke liderlerinin talebiyle Nisan 2024'te "Tek Pazar"ın mevcut durumu ve nasıl geliştirilebileceği konusunda kapsamlı bir rapor hazırlamıştı.

Letta, çalışmasında AB’nin ekonomik olarak rakiplerinin gerisinde kalmaması için "Tek Pazar" kapsamını enerji, telekomünikasyon ve finans alanını da içerecek biçimde genişletmesini tavsiye etmişti.

Zirve, söz konusu oturumların ardından sadece liderlerin katılacağı tartışma oturumu ile devam edecek.

Ortak borçlanma fikri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Şubat'ta çeşitli Avrupa gazetelerine Birliğin ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Avrupa'nın küresel rekabetin gerisinde kalmaması için yeşil dönüşüm, yapay zeka ve kuantum alanlarında ortak yatırımlar yapmasının önemine işaret eden Macron, Birliğin stratejik yatırımlarının finansmanını ve "doların hegemonyasına meydan okumasını" sağlayacak ortak bir borçlanma sistemi geliştirilmesini istemişti.

Reform talebi

Almanya ve İtalya’nın başını çektiği bir grup ülke, AB'de bu yıl sonuna kadar işgücü hareketliliğini artıracak, ticaret anlaşmalarını hızlandıracak, sermaye piyasalarının bütünleşmesini sağlayacak ve bürokrasiyi azaltacak bir reform paketinin hayata geçirmesini talep ediyor.