Avrupa’nın gaz depoları doluluk oranı yüzde 65,22 seviyesinde

Gas Infrastucture Europe verilerine göre, AB ülkelerinde yer altı doğal gaz depolarının doluluk oranı en yüksek olan ülke, 15 Şubat itibarıyla yüzde 98 ile Portekiz oldu.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen AB ülkeleri, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı çeşitli tedbirler alarak yaklaşan kış öncesi enerji güvenliğini sağlamaya çalışmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırmıştı.

LNG'nin ülkelerin tüketimlerine katkısının yanı sıra bu kış yaşanan ılıman hava, Ekim 2022'deki rekor sıcaklıklar da depolardaki doluluk oranının hızla düşmesini engelledi.

Avrupa'daki tüketicilerin enerji tasarruf önlemleri ve hükümetlerin bu konudaki yönlendirmeleri de gaz fiyatlarının düşmesini ve depolardaki gazın daha az kullanılmasını sağladı.

Geçen yıl 15 Şubat'ta Avrupa'daki doğal gaz depolarının toplam doluluk oranı yüzde 32,67 olarak hesaplanmıştı. Bu yılın aynı gününde ise bu oran yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 65,22 olarak kaydedildi.

Almanya'nın depolarındaki doluluk oranı halihazırda yüzde 72,16, Hollanda'nın yüzde 89,5, Polonya'nın yüzde 77, İtalya'nın yüzde 65, Fransa'nın yüzde 51 ve Avusturya'nın yüzde 72 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın gaz depoları

AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğal gaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğal gaz depo kapasitesi yer alıyor.

Avrupa'nın toplam doğal gaz depolama kapasitesi yaklaşık 113 milyar metreküp seviyesinde seyrediyor.