Avrupa’nın ikinci büyük ekonomisi Fransa büyümeye devam etti

Fransa ekonomisi, fırtınalı siyasi ortama rağmen yılın ikinci çeyreğinde büyüme hızını sürdürdü.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından açıklanan verilere göre, GSYH yılın ikinci çeyrek döneminde yılın ilk üç ayında revize edilen %0,3 ile aynı seviyede arttı. Bu piyasa beklentisi olan %0,2 artışın biraz daha üzerinde bir büyümeye işaret etti.

Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisinde enflasyonun yavaşlaması ve reel gelirlerin artması nedeniyle ikinci çeyrekteki büyüme istikrarlı hane halkı harcamaları ile dikkat çekti. İhracat artışının ithalat artışını geride bırakması net ticareti artırdı ve Fransa'nın dış pazarlarındaki talebin nispeten güçlü olduğunu gösterdi.

Büyüme, Başkan Emmanuel Macron'un haziran ayında Ulusal Meclis için erken seçim çağrısında bulunmasıyla ortaya çıkan siyasi türbülansa rağmen gerçekleşti.

Yıllık bazda büyümenin %1,1 arttığı açıkladı.

Fransa'dan haziran ayına ilişkin tüketici harcamaları verileri de geldi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre hanehalkı %0,5 daha az harcama yaptı. Bu piyasa beklentisi olan %0,0'dan daha olumsuz bir görünüme işaret etti. Yıllık bazda tüketici harcamalarında %1,0 düşüş görüldü.