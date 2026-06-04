Avrupa’nın lokomotifi durdu mu? Almanya hizmet sektöründe ikinci ayda da daralma sinyali

Verilere göre, nisan ayında 46,9 puana kadar gerileyerek sert bir düşüş kaydeden Hizmet PMI Endeksi, mayıs ayında 48,1 seviyesine yükseldi. Endeks, öncü tahminlerin ve piyasa beklentilerinin hafif üzerinde bir toparlanma sergilese de, büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 puanlık eşik değerinin altında kalmaya devam etti. Bu tablo, sektördeki ticari faaliyetlerin hacimsel olarak üst üste ikinci ayda da küçüldüğünü net biçimde ortaya koyuyor.

Sıkı para politikası ve enflasyon talebi baskılıyor

Hizmet segmentindeki kronik durgunluğun temelinde, uzun süredir devam eden yüksek borçlanma maliyetleri ve buna bağlı lojistik sıkıntıların yarattığı domino etkisi bulunuyor. Fırlayan genel maliyetler ve taşımacılık ücretleri, hanehalkı ile işletmelerin satın alma gücü üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Yeni siparişlerin üst üste üçüncü ayda da gerilemesi, yüksek belirsizlik ortamında müşterilerin harcama ve yatırım iştahındaki zayıflamayı gösteriyor. İç talepteki bu erimeye ek olarak, küresel ekonomik yavaşlamanın etkisiyle hizmet ihracatına yönelik siparişlerde son bir yılın en keskin düşüşü kaydedildi.

Kar marjları daralıyor, istihdamda kesintiler sürüyor

Verilerin alt kırılımları incelendiğinde, maliyet kalemlerindeki katılık dikkat çekiyor. Enerji fiyatları, taşımacılık ücretleri ve artan işçi maaşlarının etkisiyle girdi maliyetleri enflasyonu, nisan ayında test edilen son üç yılın zirvesine yakın seyrini korudu. Buna karşın, pazardaki sert rekabet ve müşteri cephesinden gelen fiyat direnci nedeniyle şirketler, maliyet artışlarının tamamını nihai satış fiyatlarına yansıtamadı. Çıktı fiyatları enflasyonundaki bu yavaşlama, firmaların kar marjlarının ciddi şekilde daraldığını gösteriyor. Bu baskıya operasyonel bir refleks geliştiren hizmet sektörü firmaları, maliyet tasarrufu amacıyla personel alımlarını durdurarak istihdamda üst üste beşinci ayda da küçülmeye gitti.

Resesyon riski kapıda mı?

Mayıs ayı PMI verileri, Almanya ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde net bir küçülme ya da durgunluk patikasına girdiğine dair en somut öncü gösterge olarak değerlendirilmeli. İmalat sektörünün 50,1 puanla büyüme sınırında adeta durma noktasına gelmesi ve hizmet segmentindeki ısrarlı daralma, özel sektörün genelini temsil eden bileşik PMI endeksini 48,8 puanda bıraktı. Şirketlerin önümüzdeki 12 aya yönelik iş dünyası beklentileri, nisan ayındaki 2,5 yılın dip seviyesinden hafif bir toparlanma gösterse de, güven endeksleri halen tarihi ortalamaların oldukça gerisinde seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüksek enflasyon nedeniyle faiz oranlarını sıkı ve yüksek seviyelerde tutması, borçlanma maliyetlerini artırarak ekonomiyi frenliyor. Bu sıkı para politikası, Alman hizmet sektörünün kısa vadede kalıcı ve güçlü bir büyüme ivmesi yakalamasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu makroekonomik veriler, Berlin yönetimi için sanayi durgunluğunun ardından hizmet ayağının da ciddi bir alarm verdiğini açıkça ortaya koyuyor.