Avrupa’nın rekabet gücü eriyor: Goldman Sachs Çin riskine dikkat çekti

Goldman Sachs, AB büyümesi üzerindeki asıl yükün Çin ile ticaret açığından ziyade üçüncü pazarlarda bu ülkeye kaptırılan pazar payı olduğunu bildirdi.

Çin'in AB'ye ihracatı yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 16 artarken, AB'nin Çin'e ihracatı yüzde 10'un altında kaldı. Avrupa'nın küresel sermaye malları ihracatındaki payı 2005'ten bu yana yüzde 54'ten yüzde 43'e gerilerken, Çin'inki yüzde 7'den yüzde 24'e çıktı.

Kuruluş, AB'nin daha iddialı ancak hedefli bir ticaret politikasına yönelmesini bekliyor; ABD tarzı kapsamlı tarifeleri ise olası görmüyor.