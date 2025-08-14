Avrupa'nın sanayi üretiminde sert düşüş

Eurostat’ın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi aylık bazda %1,3 düşerek Mayıs’taki %1,1’lik artışı fazlasıyla geri verdi. The Wall Street Journal tarafından anket yapılan ekonomistler, %0,9’luk bir düşüş bekliyordu.

Haziran ayındaki bu gerileme, Nisan ayı başında Başkan Trump tarafından duyurulan yeni ithalat tarifeleri öncesinde ABD’li şirketlerin Avrupa malı stoklamasıyla gelen geçici üretim artışının sona erdiğini ortaya koyuyor. Avrupa sanayi üretimi yılın ilk çeyreğinde güçlü bir şekilde artmış, ancak bu ivme ikinci çeyrekte giderek azalmıştı.

Eurostat, “Dayanıklı tüketim mallarından kısa vadeli tüketici ürünlerine kadar tüm ana üretim kategorilerinde aylık bazda düşüş yaşandı,” açıklamasını yaptı. Sadece enerji üretimi mütevazı bir artış gösterdi.

Ülke bazında ise en sert düşüş İrlanda’da görüldü. İrlanda’da sanayi üretimi Haziran’da %11 gerilerken, bu durum ABD’ye yapılan ilaç ihracatının ilk çeyrekteki patlamadan sonra yarıya inmesinden kaynaklandı. Almanya’da üretim %2,3 düşerken, Fransa ve İspanya’da sırasıyla %3,8 ve %1,1’lik artışlar dikkat çekti.

Sanayi üretimindeki beklenenden büyük düşüşe rağmen, Eurostat ikinci çeyrek euro bölgesi gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini %0,1 seviyesinde sabit tuttu. Bu oran, geçen ay açıklanan ilk tahminle aynı seviyede kaldı.

Ekonomistler, üretimdeki zayıflığın ve dış ticaret üzerindeki baskıların yılın ikinci yarısında bölgenin kırılgan toparlanmasını tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.