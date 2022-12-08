Avrupa'nın savunma harcamaları 200 milyar euroyu aştı

Avrupa Savunma Ajansı (EDA) verilerine göre Avrupa ülkelerinin toplam savunma harcamaları 2021 yılında ilk kez 200 milyar euro seviyesini aştı

2021 yılında Avrupa ülkelerinin toplam savunma harcamaları yüzde 6 artarak 214 milyar euro oldu. Harcama tutarı EDA üyesi ülkelerin toplam GSYH'larının yüzde 1,5'i seviyesinde gerçekleşti.

EDA verilerine göre savunma harcamalarını en çok artıran ülkeler İtalya, Finlandiya, Yunanistan ve Slovenya oldu.