Avrupa'nın ‘Silikon Vadisi’ devreye alınıyor! Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru kurulacak

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin (97 milyar dolar) katkı sağlaması beklenen ve Avrupa'nın Silikon Vadisi olması öngörülen Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru planını duyurdu.

Avrupa'nın Silikon Vadisi olacak plan devreye alınıyor

Reeves, Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru kapsamında yeni adımların atılacağına dikkati çekerek, "Bu şehirler, dünyanın en iyi üniversitelerinden ve en yoğun inovasyon kümelerinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Bölge; yaşam bilimleri, imalat ve yapay zeka alanlarında dünya çapında tanınan bilim ve teknoloji firmaları için bir merkez. Bu bölge Avrupa'nın Silikon Vadisi olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Reeves: Gerekli altyapı yatırımları yapılacak

Dünya standartlarındaki şirketlerin büyümek için hızlı bir şekilde yatırıma başlayabileceği bir yere ve yeteneklere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Reeves, bölgenin potansiyel taşıdığını ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılacağını söyledi.

Ekonomiye 78 milyar sterlin katkı sağlayacak

Bakanlığın açıklamasında ise Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru kapsamındaki yatırımların, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin katkı sağlayacağına işaret edildi.