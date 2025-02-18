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Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatında yeni rekor

Rus doğalgazının Türk Akımı boru hattıyla Avrupa'ya sevkiyatı üst üste ikinci haftada da rekora imza attı.

Haber Merkezi
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Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatında yeni rekor
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Tass'ın haberine göre, 10-16 Şubat tarihleri ​​arasında Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Istranca-2 Kompresör İstasyonu'ndan (Türk Akımı'nın deniz kısmının karadaki devamı) yapılan pompalama miktarı 396 milyon metreküpü aştı.

Bu, Ocak 2020'de doğalgaz boru hattının hizmete girmesinden bu yana yapılan teslimatlar için en yüksek haftalık rakam oldu. Bir önceki maksimum seviye bir hafta önce, yaklaşık 392 milyon metreküp olarak kaydedilmişti.

Ayrıca 10 Şubat Pazartesi günü boru hattından günlük gaz arzı rekoru kırılarak 56,7 milyon metreküp seviyesine ulaşıldı.

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