Avustralya bankası ANZ, yeni CEO’su Nuno Matos’un kararıyla 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracak. Yeniden yapılanma için 560 milyon Avustralya doları bütçe ayrıldı.

Avustralya bankası ANZ, 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor
Avustralya bankası ANZ Group'un yeni CEO'su Nuno Matos, 3 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

NTV'nin haberine göre; banka, son yıllarda sektördeki en büyük işten çıkarmalardan birinin ardından, 560 milyon Avustralya doları (369 milyon USD) tutarında bir yeniden yapılandırma maliyeti üstleneceğini belirtti.

43 bin çalışanıyla daha büyük rakipleri Westpac ve National Australia Bank'tan daha büyük bir işgücüne sahip olan ANZ, ayrıca bin yükleniciyi işten çıkaracağını ve danışmanlar ile üçüncü taraf yüklenici anlaşmalarını gözden geçireceğini söyledi.

