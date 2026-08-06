Avustralya dış ticaret dengesi haziran ayında pozitif bölgeye döndü

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Avustralya’nın dış ticaret dengesi, 2026 yılının haziran ayında 1,93 milyar Avustralya doları fazla vererek yeniden pozitif bölgeye geçti. Bu gelişme, ihracattaki güçlü artış ve ithalattaki sınırlı gerilemenin bir sonucu olarak gerçekleşti. Önceki ay kaydedilen 3,02 milyar Avustralya dolarlık dış ticaret açığı, haziran ayındaki bu performansla önemli ölçüde kapatılmış oldu.

İhracattaki artış ve etkileri

Haziran ayında ihracat kalemlerinde belirgin bir yükseliş yaşandı. Özellikle madencilik ürünleri ve tarım ürünlerindeki talep artışı, Avustralya’nın ihracat gelirlerini artırdı. Bu durum, ülkenin dış ticaret dengesinin pozitif bölgeye dönmesinde belirleyici oldu.

İthalattaki sınırlı gerileme

İthalat tarafında ise haziran ayında sınırlı bir düşüş gözlemlendi. Bu gerileme, tüketim ve yatırım harcamalarındaki dengelenmenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İthalattaki bu sınırlı azalma, dış ticaret açığının kapanmasına katkı sağladı.

Avustralya’nın dış ticaret dengesindeki bu toparlanma, ülke ekonomisinin dış talebe bağlı olarak güç kazandığını gösteriyor. Pozitif dış ticaret dengesi, Avustralya dolarının değerini destekleyebilir ve ekonomik büyüme için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.