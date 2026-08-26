Avustralya enflasyonu temmuzda aylık bazda yükseldi, yıllık bazda geriledi

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan Temmuz 2026 verileri, ülke ekonomisinde fiyat baskılarının henüz kırılmadığını ortaya koydu. Haziran ayındaki %0,1'lik gerilemenin ardından, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda %1 oranında keskin bir yükseliş kaydetti. İki dönem arasında yaşanan 1,1 puanlık bu sert dönüş, tüketici fiyatlarındaki dalgalı seyrin sürdüğünü ve ekonomik kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.

Yıllık enflasyonda umut veren yavaşlama

Aylık bazdaki bu yukarı yönlü sıçramaya rağmen, yıllık veriler daha iyimser bir tablo çizdi. Haziran ayında %3,8 olan yıllık enflasyon, temmuzda 0,3 puan gerileyerek %3,5 seviyesine indi. Yıllık kulvardaki bu düşüş, enflasyonla mücadelede mesafe katedildiğine işaret etse de fiyat artış hızının, Avustralya Rezerv Bankası'nın (RBA) %2 - %3 hedef bandının üzerinde kalmaya devam ettiğini teyit ediyor.

RBA için zorlu denklem: Faiz artışı mı, indirim mi?

Temmuz ayı verilerinin ortaya koyduğu bu iki yönlü görünüm, para politikası yapıcıları için kararsız bir zemin yaratıyor. Aylık bazda görülen %1’lik artış; hizmet sektörü katılığı ve ücret baskılarının sürdüğüne işaret ederek RBA’nın masadaki faiz artış seçeneğini canlı tutuyor.

Yatırımcılar ise merkez bankasının bu karmaşık sinyallere nasıl yanıt vereceğini yakından takip ediyor. Aylık enflasyondaki tırmanış eğiliminin ağustos ve eylül aylarında da sürmesi halinde, sıkı para politikasının korunması veya yeni bir faiz artışına gidilmesi kaçınılmaz olabilir. Öte yandan, yıllık enflasyondaki istikrarlı geri çekilme, olası faiz indirimi beklentilerini de tamamen dışlamıyor. Bu veri ikilemi karşısında Avustralya dolarının, önümüzdeki dönemde makroekonomik gelişmelere karşı yüksek hassasiyetli ve dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor.